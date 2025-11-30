İstanbul'da kalkanın kilosu 1.200 liradan satılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Fatih ilçesinde tadilata girerek yenilenen Tarihi Kumkapı Balık Pazarı'nda kalkan balığının fiyatını öğrendik.

Kalkan balığının kilosu 1.200 lira. 4 kiloluk kalkan balığı 4 bin 800 lira yapıyor.

Balıkçı Ömer Can, 4 kiloluk bir kalkan balığının 5 kişilik bir ailenin bir öğününü karşılayabileceğini belirterek "Tezgahların en değerli balığı kalkan ve seveni çok." dedi.

ARTIK PARÇA HALİNDE DE SATILMAYA BAŞLADI

Ömer Can, "Normalde kalkan balığı bütün halde satılır ama yeterli bütçesi olmayanlar da alabilsin diye yeni bir uygulama başlattık ve balığı 1 kiloluk-2 kiloluk paketler halinde de satmaya başladık." diyerek kalkan almak isteyenlere bilgi verdi.

Can'ın verdiği bilgilere göre, en ideal kalkan balığı, 2 kilonun üstünde olmalı.