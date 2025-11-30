Abone ol: Google News

İstanbul'da kalkanın kilosu 1.200 liradan satılıyor

Balık sezonunda tezgahlarda fiyatı en yüksek balıklardan biri de kalkan balığı. Kalkan balığı genellikle tek olarak satıldığı için kilosuna göre bir tanesi 5 bin ila 7 bin lira arasında değişiyor.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 17:52
  • İstanbul Fatih'teki Tarihi Kumkapı Balık Pazarı'nda kalkan balığının kilosu 1.200 liradan satılıyor.
  • 4 kiloluk bir kalkan balığı, 5 kişilik bir aileyi doyurabiliyor ve fiyatı 4 bin 800 lira.
  • Balıkçı Ömer Can, bütçesi yetersiz olanlar için 1 veya 2 kiloluk paketlerde de satış yaptıklarını belirtiyor.

İstanbul'un Fatih ilçesinde tadilata girerek yenilenen Tarihi Kumkapı Balık Pazarı'nda kalkan balığının fiyatını öğrendik.

Kalkan balığının kilosu 1.200 lira. 4 kiloluk kalkan balığı 4 bin 800 lira yapıyor.

Balıkçı Ömer Can, 4 kiloluk bir kalkan balığının 5 kişilik bir ailenin bir öğününü karşılayabileceğini belirterek "Tezgahların en değerli balığı kalkan ve seveni çok." dedi.

ARTIK PARÇA HALİNDE DE SATILMAYA BAŞLADI

Ömer Can, "Normalde kalkan balığı bütün halde satılır ama yeterli bütçesi olmayanlar da alabilsin diye yeni bir uygulama başlattık ve balığı 1 kiloluk-2 kiloluk paketler halinde de satmaya başladık." diyerek kalkan almak isteyenlere bilgi verdi.

Can'ın verdiği bilgilere göre, en ideal kalkan balığı, 2 kilonun üstünde olmalı.

