İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam yolda

Milyonlarca öğrenci için okullar yarından itibaren resmen 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlıyor.

İstanbul'da okul servisi ücretleri, okulların başlayacak olmasına rağmen belirlenmedi.

UKOME tarafından açıklanması gereken yeni tarife, henüz toplantı yapılmadığı için duyurulmadı.

Toplantı yapılana kadar geçen dönemin ücretleri ödenmeye devam edilecek.

ZAM İÇİN UKOME'NİN İLK TOPLANTISI BEKLENİYOR

UKOME'nin ilk toplantısında okul servisi zamlarının belli olması bekleniyor.

ZAMMA KADAR ÖDENECEK TUTAR

UKOME'den yeni karar çıkana kadar veliler 0-1 kilometre için aylık 2 bin 605 lira, yıllık 23 bin 445 lira, 1-3 kilometre için aylık 2 bin 790 lira, yıllık 25 bin 110 lira, 3-5 kilometre için aylık 3 bin 15 lira, yıllık 27 bin 135 lira, 5-7 kilometre için aylık 3 bin 144 lira, yıllık 28 bin 296 lira ödeme yapacak.

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ

Mesafeye göre aylık ücretler 2 bin 605 TL ile 6 bin 100 lira arasında değişirken, yıllık ücretler ise 23 bin 445 liradan başlayıp 54 bin 900 liraya kadar çıkıyor.

EN DÜŞÜK ÜCRET

0-1 kilometre mesafe için aylık ücret 2 bin 605 lira, yıllık ücret 23 bin 445 lira olarak uygulanıyor.

1-3 kilometre için aylık 2 bin 790 lira, yıllık 25 bin 110 lira, 3-5 kilometre için aylık 3 bin 15 lira, yıllık 27 bin 135 lira, 5-7 kilometre için aylık 3 bin 144 lira, yıllık 28 bin 296 lira ödeme yapılacak.

EN YÜKSEK ÜCRET

23-25 kilometre mesafe için ise aylık ücret 6 bin 100 lira, yıllık ücret 54 bin 900 lira oldu.

25 kilometreyi aşan her kilometre için ilave 53,33lira alınacak.

SERVİS ÜCRETİNİN HESAPLANMASI

UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim-öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirleniyor. Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması durumunda yüzde 75'i, 4 gün açık olması durumunda ise yüzde 90'ı kadar ödeme yapılıyor.

TARİFE DIŞINCA ÜCRET ALINAMAYACAK

Tarifenin dışında ücret talep edilmesi mümkün olmayacak. Öğrenci velileri, sözleşme öncesi teklif aşamasında dahi tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamayacak.

ÖDEMELER NAKİT YA DA KARTLA OLABİLİR

Servis ücret ödemeleri, yıllık/yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabilecek. Kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlama yapılamayacak ya da tek seferde nakit olarak ödeme yapmaya zorlanılmayacak.

PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM

Peşin ödemede yüzde 5 indirim uygulanacak.