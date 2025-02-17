İstanbul'da tulum peyniri aldatmacasına yarım milyon liralık ceza

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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın markalara denetimleri devam ediyor.

Son olarak ünlü peynir markası Yöre Süt'ün yanıltıcı reklam yaptığı tespit edildi.

Tanınan peynir markası Yöre Süt'ün tulum peyniri olarak tanıtımını yaptığı ürünün eritme peyniri olduğu ortaya çıktı.

Firmaya yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza verildi.

İNTERNET SİTESİNDE YAPTIĞI REKLAM HATALI

İnternet sitesinde tulum peyniri olarak tanıtımını yaptığı ürünün eritme peyniri olduğu Ekol TV'nin haberiyle ortaya çıktı.

"TULUM PEYNİRİ "DİYE TANITILDI, "ERİTME PEYNİR" ÇIKTI

Maltepe Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince 10 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen denetim sonucunda söz konusu ürünün “Tulum Peyniri” şeklinde tanıtılmasına karşın satışı gerçekleştirilen ürünün “Sürmene Tipi Eritme Peyniri” isimli ürün olduğu tespit edildi.

550 BİN 59 LİRA CEZA

Bu nedenle firmaya yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin 59 lira ceza verildi.