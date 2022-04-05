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    İstanbul'da suya zam geldi

    İstanbul'da suya zam geldi

    İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birimi fiyatı 5,56 TL'den 8,33 TL'ye yükseltildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 18:39
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    Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

    Kurulda İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak öngördüğü zam teklifi görüşüldü.

    Görüşme sonucu İstanbul’da suya yüzde 29 oranında zam oy birliğiyle kabul edildi.

    KONUTLARDA BİRİN FİYATI 8.33 TL OLDU

    İstanbullunun en çok kullandığı 0-15 metreküp birinci kademe konutlarda birim fiyat 8.33, 16 metreküp ve üzeri ikinci kademe konut birim fiyatı 12.51, iş yeri birim fiyatı 22.40 TL oldu.

    Öte yandan ücretsiz “İnsani Su Kullanım Hakkı” ile birinci kademe konut birim fiyatı faturaya 7.21 TL olarak yansıyacak.

    İstanbul da suya zam geldi #1

    100 LİRALIK FATURA 129 LİRAYA ÇIKTI

    İstanbul'da suya yapılan yüzde 29'luk zam sonrası 50 TL gelen bir faturanın yeni miktarı 14,50 TL'lik bir artışla 64,50 TL oldu.

    100 TL'lik bir faturanın zamlı fiyatı ise 129 TL olarak belirlendi.

    İstanbul da suya zam geldi #2


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