İstanbul'daki gıda denetimlerinde 440 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Valiliği, bu yılın 9 ayında kentte yapılan gıda denetimleri sonucunda 440 milyon 310 bin 717 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle birlikte halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için 39 ilçede çalışma yapıldığı açıkladı.

İSTANBUL'DA İLK 9 AYDA KESİLEN CEZA

Açıklamada, bu yılın 9 ayında 164 bin 59 denetim yapıldığı, 7 bin 19 idari yaptırım uygulandığı, 72 suç duyurusunda bulunulduğu ve 440 milyon 310 bin 717 liralık idari para cezası kesildiği aktarılarak şu bilgiler verildi: