İstanbul'daki yerel marketler Ramazan'da yüzde 25 indirim uygulayacak

AA

Ramazan nedeni ile bazı kurumlar indirime gittiklerini açıkladı.

Tarım-Kredi mağazaları, Et ve Süt Kurumu ile PERDER, Ankara PERDER ve Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) da Ramazan'da indirim yapan kurumlar arasına girdi.

Dün TPF Başkanı Ömer Düzgün, vatandaşların, bayram sonuna kadar düzenlenecek kampanyalarla yüzlerce ürünü yüzde 25 daha erişilebilir fiyata satın alabileceğini duyurdu.

Ayrıca Türkiye genelindeki 7 bin 700 yerel zincir market, mağazasında yüzlerce üründe fiyatları sabitledi.

Bugün de yerel zincir marketlerin İstanbul'da temel gıdada yüzde 25'e varan indirim yapacağı açıklandı.

İstanbul'da temel gıda ürünleri öncelikli yüzde 25 indirim

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul PERDER üyesi marketlerde, temel gıda ürünleri öncelikli olmak üzere Ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe yüzde 25'e varan indirim yapacaklarını bildirdi.

57 üye market, 2 bin 500'e yakın şubede uygulanacak

Faruk Güzeldere, dernek olarak, 57 üye marketi, 2 bin 500'e yakın şubesi ve yaklaşık 40 bin civarı çalışanıyla İstanbul'da tüm hanelere temas ettiklerini ifade ederek, gerçekleştirdikleri kampanyalarla tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını söyledi.

"Dana kıymanın kilosu 314 lira, dana kuşbaşının kilosu 344 lira"

Güzeldere, ayrıca, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptıkları protokolle Ramazan boyunca dana kıymanın kilogram fiyatını 314 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 344 liradan satışa sunmaya devam ettiklerini belirtti.

"Kampanya kapsamındaki ürünlerde stok sorunumuz yok"

Kampanya kapsamındaki ürünlerde stok sorunlarının bulunmadığını ifade eden Güzeldere, tüketicilerin kampanyayı geçici görerek, arz talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamamaları gerektiğini kaydetti.

Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla ihtiyaç duyduğu her gün alışveriş yapabilir. Yeniden bulamam düşüncesiyle toplu alışveriş yaparak kendilerini zor duruma düşürmesinler. Nitekim kampanyalarımız her gün devam edecek olup kampanyalı ürün fiyatlarını da her gün raflarda göreceklerdir.