Japonya ile deprem bölgelerinin yeniden yapılandırılması için kredi anlaşması Japonya, Türkiye'ye Kahramanmaraş depreminden etkilenen bölgede kullanılmak üzere 60 milyar Japon yeni tutarında kredi verecek. Kredi, belediye altyapıları inşası, ambulans alımı, kırsal konutların ve köy altyapısının yeniden inşasına kullanılacak.

AA

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Türkiye arasında depremden etkilenen bölgelerin yeniden yapılandırılmasında kullanılmak üzere 60 milyar Japon yeni tutarında kredi anlaşması imzalandı.

İmza töreninin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve JICA Başkanı Akihiko Tanaka'nın katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Projeye ilişkin Nota Teatisinin de Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi arasında imzalandığı bilgisi verildi.

Anlaşma 60 milyar Japon yeni tutarında

JİCA'dan yapılan yazılı açıklamada, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile "Deprem Afeti Acil Yeniden Yapılanma Projesi" kapsamında yaklaşık 60 milyar Japon yeni (378 milyon 919 bin 440 dolar) tutarında Japon ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) kredisi sağlamak üzere anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Yapılması planlananlar

Açıklamada, krediyle depremden etkilenen bölgelerde yapılması planlananlar şöyle sıralandı:

Belediye altyapılarının yeniden inşası ve yapımı, ambulans alımı ve ambulans istasyonlarının yeniden inşası ve yapımı, kırsal konutların ve köy altyapısının yeniden inşası ve yapımı.

Deprem ülkesi olan Japonya geçmiş deneyimlerini aktardı

Projenin 3 bileşeninin İller Bankası, Sağlık Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütüleceği, JICA kredisinin, paralel bir eş finansman projesi olarak Dünya Bankası ile yakın koordinasyon içinde formüle edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Türkiye gibi bir deprem ülkesi olan Japonya, Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenenlere karşı güçlü bir sempati duymaktadır. Depremin ardından JICA, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderilmesinden Japonya'nın geçmiş deprem deneyimlerine dayanan bilgi paylaşımına kadar bir dizi destek sağlamıştır. JICA, depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ'leri desteklemek amacıyla Aralık 2023'te 20 milyar Japon yeni tutarında Japon ODA kredisi sağlamak üzere KOSGEB ile de bir kredi anlaşması imzalamıştır.

Bölgelerin hızlı bir şekilde toparlanmasına katkı amaçlanıyor

Depremden etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara yönelik altyapı, konut ve sağlık hizmetlerini destekleyerek, bölgelerin hızlı bir şekilde toparlanmasına ve yeniden inşasına katkıda bulunmayı umuyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)