İstanbul'u 11 ayda 16 milyonu aşkın turist ziyaret etti İstanbul, 2023 yılının 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,09 daha fazla turist ağırladı.

ensonhaber.com

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, İstanbul 2023 yılının 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,09 artışla 16 milyon 51 bin 324 yabancı ziyaretçi ağırladı.

İstanbul'da kasım ayında 1 milyon 288 bin 610 yabancı ziyaretçinin ağırlandığı açıklandı.

Rusya Federasyonu birinci

İstanbul'a en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu birinci olurken, Almanya ikinci sırada yer aldı. Almanya'nın ardından İran üçüncü, ABD ise dördüncü oldu.

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