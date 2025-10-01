İstanbul'un eylül enflasyonu açıklandı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin eylül ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte eylülde, bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,19, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,29 artış gösterdi.

Perakende fiyatlarda artış eylülde, geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 40,75 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlardaki değişim oranı yüzde 22,12 oldu.

EYLÜLDE EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM GRUBUNDA

Eylülde aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, eğitimde yüzde 24,26, ulaştırmada yüzde 4,40, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 3,85, eğlence ve kültürde yüzde 3,15, lokanta ve otellerde yüzde 2,57, konutta yüzde 2,28, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,95, ev eşyasında yüzde 1,82, giyim ve ayakkabıda ise yüzde 0,36 olarak gerçekleşti.

ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE DÜŞÜŞ

Söz konusu ayda sağlık harcamaları ile haberleşme harcamalarında bir değişim izlenmezken, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,05'lik düşüş yaşandı.

İstanbul’da 2025 Eylül ayı fiyat indeksinde, yeni eğitim yılının başlaması ile eğitim harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde görülen yukarı yönlü fiyat değişimleri, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı yukarı yönlü fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan ürünlerde mevsimsel etki ve piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri etkili oldu.

TOPTAN EŞYA FİYATLARI İNDEKSİ

Toptan eşya fiyatlarında ise eylülde, aylık bazda işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,76, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,41, madenler grubunda yüzde 1,03, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,44 artış yaşanırken kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,29 azalış kaydedildi. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.