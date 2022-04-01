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    İstanbul’un enflasyonu arttı

    İstanbul’da İTO'nun araştırmasının sonuçlarına göre perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyatlar ise yüzde 7,65 oranında artış gösterdi.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 13:05
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 13:15
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    İstanbul’un enflasyonu arttı

    Enflasyon rakamı 04 Nisan 2022, Pazartesi günü açıklanacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO), her ay yaptığı gibi Türkiye'nin enflasyonu açıklanmadan önce İstanbul'da enflasyon verisini açıkladı.

    İTO'nun verisi, Türkiye'nin enflasyon verisi için öncü veri oluşturuyor.

    PERAKENDEDE AYLIK ARTIŞ 6,29 TOPTANDA YÜZDE 7,65

    İTO Mart 2022 Fiyat İndekslerine göre, mart ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 7,65 oranında arttı.

    İstanbul’un enflasyonu arttı #1

    YILLIK DEĞİŞİME GÖRE PERAKENDE YÜZDE 63,25, TOPTAN 65,59 OLDU

    2021 Mart ayına göre 2022 Mart ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,25, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,59 olarak gerçekleşti.

    KÜLTÜR, EĞİTİM VE EĞLENCE HARCAMALARI YÜKSELDİ

    Mart 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 17,40, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 8,99, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 8,12, Gıda Harcamalarında yüzde 6,16, Konut Harcamalarında yüzde 5,02, Giyim Harcamalarında yüzde 4,06, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,99, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,42 artış görüldü.

    İstanbul’un enflasyonu arttı #2

    İŞLENMEMİŞ MADDELER GRUBUNDA ARTIŞ YÜZDE 21,56'YA ULAŞTI

    Mart 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 21,56, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,13, Madenler Grubunda yüzde 5,98, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 3,66, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,55, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 1,79, Mensucat Grubunda yüzde 1,67 artış görüldü.


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