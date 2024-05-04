S&P'nin kredi notu artırımı sonrası Türkiye'nin karnesi S&P'nin dün akşamki not artırım kararının ardından, kuruluşun değerlendirmesinde Türkiye yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında yer aldı.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, dün akşam yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisine ilişkin uzun vadeli kredi notunun "B"den "B+"ya yükseltildiğini ve kredi notu görünümünün "pozitif" olarak korunduğunu açıkladı.

Cari açık, enflasyon ve dolarda düşüş öngörülüyor

Türkiye'de yerel seçimlerin ardından, dış dengelenmenin etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun artması bekleniyor. Bu doğrultuda yapılan açıklamada, önümüzdeki 2 yıl içinde portföy girişlerinin artacağı, cari açıkların daralacağı, enflasyon ve dolarizasyonda düşüş öngörüldüğü belirtildi. Ayrıca, politika yapıcıların cari açığın azaldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü bir ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden sağlamayı başarması durumunda Türkiye'nin kredi notunun yükseltilebileceği vurgulandı.

Aralık ve Ocak'ta kredi notları durağandan pozitife döndü

S&P, Türkiye'deki son politika düzenlemeleri nedeniyle aralık ayında beklenmedik bir şekilde ülkenin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti. Diğer bir kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's ise ocak ayında Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti.

Fitch de 12 yıl sonra yükseltti

Geçen ay Fitch Ratings de Türkiye’nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltti, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Kuruluş, böylece 12 yıl sonra ilk kez Türkiye için not artırım kararı aldı. Fitch kararıyla ilgili açıklamasında sıkı para politikasının beklenenden daha önce güçlü bir şekilde uygulandığını, böylece makroekonomik ve dış kaynaklı kırılganlıkların azaldığını aktardı.

Yatırım yapılabilir seviyeye 4 adım kaldı

Türkiye, son artışla birlikte S&P ve Fitch tarafından yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe, Moody’s tarafından ise 6 kademe altında yer alıyor. Tüm kuruluşlardan pozitif görünüm alırken, kredi notunun yükselmesi ve pozitif görünüm, ileride yeni bir not artışının mümkün olduğuna işaret ediyor. Bu durum, henüz tam olarak yatırım yapılabilir seviyenin altında olmasına rağmen piyasalar tarafından olumlu karşılanıyor.

Borsa İstanbul'a da olumlu yansıdı

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik olumlu kararları ve gelecekteki beklentileri, Borsa İstanbul'a olumlu yansıdı. BIST 100 endeksi son bir ayda %12.57, 2024 yılı genelinde ise %34.79 artış kaydetti. Bu yükseliş, ocak-nisan dönemindeki %18.72'lik enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti ve Borsa İstanbul yatırımcılarına önemli bir reel getiri sağladı.

Kredi notu ne anlama geliyor

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri çeşitli yatırım fonları tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu değerlendirmeler bireysel kredi notlarına benzer bir görev üstleniyor. Bir ülkenin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyede yer alması daha güvenli bir yatırım ortamı sunduğu anlamına geliyor. Bu sebeple dünyada başta emeklilik fonları olmak üzere çeşitli büyük fonlar bir ülkenin tahvil veya hisse piyasasına yatırım yapmadan önce 3 büyük kredi derecelendirme kuruluşunun 2'sinde yatırım yapılabilir seviyede not almış olmasını bir gereklilik olarak görüyor. Bir ülkenin kredi notu yükseldikçe o ülkeye sermaye akışının hızlanması ihtimali artıyor.