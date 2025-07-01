İstanbul’un haziran enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Haziran ayında İstanbul’da perakende fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 1,77 oranında arttı.

İTO’nun 2023 baz yılına göre hesapladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre, 2024 Haziran ayına kıyasla fiyatlar, yıllık bazda yüzde 44,38 oranında yükseldi.

İSTANBUL TÜKETİCİ FİYAT İNDEKSİNİN SONUÇLARI

2025 Haziran ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre Konut Harcamaları grubunda yüzde 2,70, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 2,57, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 1,98, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 1,93, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 1,67, Eğitim Harcamaları grubunda yüzde 1,45, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 0,97, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 0,77, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 0,71, Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 0,27 ve Alkollü İçecekler ve Tütün harcamaları grubunda yüzde 0,21 artış izlenirken, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde -0,07 azalış izlendi.

İSTANBUL ENFLASYONUNA ETKİSİ OLAN HARCAMALAR

İstanbul’da 2025 Haziran ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; konut harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde ve kamu kaynaklı bazı hizmetlerde izlenen fiyat değişimleri, Ev Eşyası harcamaları, Lokanta ve Otel harcamaları, Ulaştırma harcamaları ve Çeşitli Mal ve Hizmetler harcama gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile Gıda Harcamaları grubunda mevsim ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

2025 Haziran ayında en yüksek grup artışı Konut Harcamaları grubunda (yüzde 2,70), en yüksek grup azalışı ise Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda (-0,07) izlenmiştir.

Harcama grupları itibariyle değişim oranlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.