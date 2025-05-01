İstanbul'un nisan enflasyonu açıklandı

Haber Merkezi

2025 Nisan ayında, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı yüzde 3,21 olarak gerçekleşti.

2024 Nisan ayına göre 2025 Nisan ayında İstanbul’da yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı, İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde yüzde 47,21 oldu.

Eğitim harcamaları grubunda değişim izlenmedi.

FİYAT ARTIŞ ORANLARI

2025 Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre değişik gören harcamalarda artış oranları şöyle:

Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 13,59,

Konut Harcamaları grubunda yüzde 6,66,

Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 5,22,

Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 3,93,

Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 3,74,

Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 3,15, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 3,12,

Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 2,29,

Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 2,13,

Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,03,

Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 1,57.