Şanlıurfa’da okula silahlı saldırıya ilişkin 16 kişiye gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 16 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

"ŞÜPHELİLERE YÖNELİK İŞLEMLER SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"14.04.2026 günü Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen silahlı saldırı olayına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 16 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilere yönelik işlemler sürdürülmektedir"

OLAY

Siverek'te Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne girip rastgele ateş açan 19 yaşındaki eski öğrenci Ömer Ket, zanlı, 16 kişiyi yaraladıktan sonra kendi yaşamına son verdi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre saldırıda yaralanan 16 kişinin 7'si tedavi edilerek taburcu edildi. 3'ü ağır olmak üzere 9 yaralının tedavisi devam ediyor.

Okulun eski öğrencisi olduğu ve 9. sınıfta açık öğretime geçiş yaptığı belirtilen Ket'in okulun sosyal medya hesaplarına tehdit mesajları attığı belirlendi.