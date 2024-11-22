İstihdam endeksi yıllık yüzde 3 arttı

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Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,1 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 74,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 73,9, inşaat sektöründe yüzde 73,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 75,2 arttı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE İŞ GÜCÜ VERİLERİ

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 1,1 azaldı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,8 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,4 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 8,8 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 76,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 78,2 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 8,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 12 arttı.