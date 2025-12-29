Limak Çimento’nun ürünü CEM PLUS+ ‘Dijital Ürün Pasaportu’ aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Limak Çimento, dijital şeffaflık ve sürdürülebilirlik alanında öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket, Kilis Fabrikası’nda ürettiği CEM PLUS+ çimento ürünü için Dijital Ürün Pasaportu (DPP) uygulamasını hayata geçirdi.

Dijital Ürün Pasaportu operatörü DÜPAŞ’ın açıklamasına göre, bu uygulama çimento sektöründe dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

DİJİTAL ÜRÜN PASAPORTU

Avrupa Birliği’nin (AB) Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ile uyumlu olarak geliştirilen Dijital Ürün Pasaportu sayesinde ürüne ait teknik özellikler, çevresel etkiler, kimyasal bileşim, performans göstergeleri ve yaşam döngüsü verileri dijital ortamda erişilebilir hale geliyor.

Kilis Fabrikası’nda uygulamaya alınan CEM PLUS+ Dijital Ürün Pasaportu; ürünlerin karbon ayak izi ve çevresel performans verilerinin şeffaf biçimde sunulmasına, tedarik zinciri boyunca veri paylaşımının standartlaştırılmasına ve yeşil pazarlara erişimde güvenilirliğin artırılmasına katkı sağlıyor.

GÜVENLİ QR KOD ALTYAPISI İLE DİJİTAL ŞEFFAFLIK

Özel olarak oluşturulan QR kod aracılığıyla, ürünlere ait doğrulanmış bilgiler; izlenebilirlik, şeffaflık ve veri bütünlüğü ilkeleri doğrultusunda paydaşların erişimine sunuluyor. Sistem, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun bir altyapı üzerinde çalışıyor ve siber güvenlik açısından bağımsız testlerden geçiriliyor. QR kodun harici bağlantılara yönlendirme yapmaması, dijital güvenlik risklerini en aza indiriyor. Bu dijital mimari, ürün verilerinin değer zinciri boyunca tek, güvenilir ve doğrulanabilir bir referans kaynağı olarak yönetilmesini mümkün kılıyor.

“DEĞER ZİNCİRİNİN TAMAMINDA TAM ŞEFFAFLIK”

Limak Çimento Global CEO’su Erkam Kocakerim, şu değerlendirmede bulundu:

Avrupa Birliği Döngüsel Ekonomi Eylem Planı, ESPR ve CBAM gibi regülasyon çerçeveleri geliştikçe, Dijital Ürün Pasaportları sanayi rekabetçiliğinin temel gerekliliklerinden biri haline gelecek. CEM PLUS+ için hayata geçirdiğimiz Dijital Ürün Pasaportu, bu dönüşüme verdiğimiz proaktif bir yanıttır. Doğrulanmış çevresel, teknik ve yaşam döngüsü verilerini güvenli bir dijital altyapıya entegre ederek, üretimden nihai kullanıma kadar değer zincirinin tamamında tam şeffaflık sağlıyoruz. Bu yaklaşım, bizi geleceğin regülasyonlarına hazır hale getirirken Limak Çimento’yu küresel çimento sektöründe dijital ve sürdürülebilir sanayi uygulamalarının öncülerinden biri konumuna taşıyor.

AB REGÜLASYONLARIYLA UYUMLU STRATEJİK BİR ADIM

Yüksek karbon yoğunluğu, karmaşık tedarik zinciri yapısı ve uzun ürün yaşam döngüsü nedeniyle çimento sektörü, Dijital Ürün Pasaportu uygulamalarının en kritik alanları arasında yer alıyor. Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Tüzüğü (ESPR) kapsamında, inşaat malzemelerinin 2027–2030 döneminde öncelikli olarak DPP kapsamına alınması öngörülüyor.

Bu çerçevede mevcut Çevresel Ürün Beyanı (EPD) verileri, Dijital Ürün Pasaportu’nun temel veri setini oluştururken; sistemin Karbon Sınırda Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile uyumlu yapısı, Avrupa Birliği’ne yönelik çimento ihracatında DPP’yi stratejik bir gereklilik haline getiriyor.

Limak Çimento’nun dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve regülasyon uyumu odaklı dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilen bu uygulama, aynı zamanda küresel çimento sektörü için referans niteliğinde bir benchmark oluşturuyor.

Şirket, bu alandaki öncülüğünü daha önce de ortaya koyarak Türkiye’de Çevresel Ürün Beyanı (EPD) alan ilk çimento üreticisi olmuştu.