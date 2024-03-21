İsviçre Merkez Bankası faizi düşürdü Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı ile birlikte dünyada negatif faiz kullanan banka kalmadığı gibi İsviçre Merkez Bankası da bugün aldığı kararla gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu.

AA

İsviçre Merkez Bankası (SNB), beklentilerin dışına çıkıp, politika faizini 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

SNB, politika faizini 0,25 baz düşürülerek yüzde 1,50’ye çekti.

Analistler, SNB'nin faiz oranlarını düşürmek için Haziran 2024’te bir sonraki toplantısına kadar bekleyeceğini tahmin ediyordu.

9 yılda ilk faiz indirimi

Faizin 1,75’te sabit bırakılmasını bekleyen analist görüşüyle uyumlu hareket etmeyen SNB'nin, 9 yılda yaptığı ilk faiz indirimi oldu.

Gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası

Ayrıca SNB, koronavirüs sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

Bugünkü SNB'nin faiz indiriminin, İsviçre'de enflasyonun şubatta yüzde 1,2'ye gerilemesinin ardından, fiyat artışlarının SNB'nin fiyat istikrarı olarak tanımladığı yüzde 0-2 hedef aralığında gerçekleştiği dokuzuncu ayın ardından gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonla mücadele etkili olduğu için para politikası gevşedi

SNB’nin açıklamasında, "Para politikasının gevşetilmesi, son iki buçuk yılda enflasyonla mücadelenin etkili olması nedeniyle mümkün olmuştur." yorumuna yer verildi.

SNB, İsviçre para biriminin değer kazanmasını da göz önünde bulundurarak faiz indirimi kararı aldığını belirtti.

Faiz indirme sinyalleri

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Fed gibi gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları son aylarda faiz indirimlerinin yolda olduğuna dair sinyaller verdiğini hatırlatarak, SNB'nin bugünkü ani faiz düşürme kararının muhtemelen diğer faiz düşürme hamlelerin zamanlamasına ilişkin spekülasyonları artıracağını da vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)