İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin damping tebliğleri

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Ticaret Bakanlığı, yayımladığı yeni damping tebliğlerini kamuoyuna duyurdu.

Uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda, dampingli ithalata karşı 130 önlem yürürlükte ve 9 üründe 23 damping soruşturması devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, adil olmayan uygulamalara ve haksız rekabete karşı yerli üretimin, milli üretimin yanında yer almaya ve istihdam hedefleri doğrultusunda ithalat politikalarını etkin bir şekilde düzenlemeye devam edeceğini bildirerek, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yeni damping tebliğlerine yönelik bilgi verdi.

9 ÜRÜNDE 23 ADET DAMPİNG SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, yayımladığı yeni damping tebliğlerini şöyle açıkladı:

Uluslararası ticaret kuralları çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda, yerli üreticilerimiz haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunmakta; dampingli ithalattan kaynaklanan haksız ticaretin ve zararın önüne geçilmektedir. Bu kapsamda, halihazırda 130 adet dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirler alınmıştır. Ayrıca 9 üründe 14 adet nihai gözden geçirme soruşturmamız, ve 9 üründe 23 adet damping soruşturmamız devam etmektedir.

SORUŞTURMALAR NASIL BAŞLATILIYOR?

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkındaki Mevzuat çerçevesinde, şikâyet üzerine veya gerektiğinde resen yapılabilen inceleme sonucunda, dampinge konu olan ithalatın ve bu ithalattan kaynaklanan maddi zararın varlığı konusunda yeterli delillerin bulunması durumunda soruşturma açılıyor.

YENİ TEBLİĞLER YAYIMLANDI

Bu çerçevede, ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin; 2025/7, 2025/8, 2025/9 ve 2025/10 sayılı tebliğler yayımlandı.

İlgili tebliğlerle başlatılan soruşturmalar, aynı konuya ilişkin mevzuat çerçevesinde yürütülecek olup, soruşturmaya ilgili taraf olarak katılmak isteyenlerin Tebliğ'de belirtilen süreler içerisinde Ticaret Bakanlığı'na başvurmaları gerekecek.

Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlem yürürlükte kalacak.

2025/7 SAYILI TEBLİĞ: SENTETİK VEYA SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLER:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/7 sayılı tebliğ çerçevesinde; Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli "sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak yerli üreticiden alınan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

2025/8 SAYILI TEBLİĞ: GÜNEŞ PANELİ BAĞLANTI KUTULARI:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/8 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "güneş panelleri için bağlantı kutuları" ürününün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması açıldı.

2025/9 SAYILI TEBLİĞ: SODYUM GLUKONAT:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/9 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "sodyum glukonat" ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması başlatıldı.

2025/10 SAYILI TEBLİĞ: FOTOVOLTAİK PANEL ÇERÇEVELERİ:

İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin 2025/10 sayılı tebliğ çerçevesinde, yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru üzerine Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "fotovoltaik paneller için alüminyum çerçeveler" tanımlı ürün ithalatına yönelik olarak bir damping soruşturması hayata geçirildi.



