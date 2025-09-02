İTO açıkladı: Ağustosta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en çok artan ve düşen ürünleri duyurdu. İTO’nun verilerine göre, 336 ana üründen 181’inin fiyatı yükselirken 59’unda düşüş yaşandı.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİM HARCAMALARINDA

Ağustosta fiyatı en çok artan ürün, yüzde 43,48 ile sınav hazırlık kurum ücretleri oldu. Eğitim harcamalarındaki bu artışı;

%27,53 ile salatalık,

%17,89 ile oyuncak,

%16,75 ile taze fasulye,

%16,22 ile limon,

%16,14 ile kıvırcık salata

%14,16 ile kayısı takip etti.

Diğer artış gösteren ürünler arasında;

%12,18 ile roka,

%8,82 ile salça,

%8,58 ile ıspanak,

%7,03 ile atıştırmalık ürünler yer aldı.

Ayrıca; turşu (%6,84), hazır sütlü tatlılar (%6,43), Türk kahvesi (%6,27), test kitapları (%5,97) ve ekmek (%5,69) de fiyatı yükselen ürünler arasında oldu.

EN ÇOK UCUZLAYAN ERİK

Ağustosta fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 25,61 ile erik oldu. Onu;

%24,17 ile üzüm,

%18,08 ile dolmalık biber,

%17,58 ile çarliston biber,

%17,08 ile sivri biber,

%16,25 ile kavun,

%10,24 ile şeftali izledi.

Fiyatı gerileyen diğer ürünler arasında ise;

%8,70 ile bebek arabası ve koltuğu,

%8,64 ile kız çocuk elbisesi,

%7,51 ile kadın etek,

%6,06 ile karpuz yer aldı.

Kadın tayt (%6,04), deniz ve havuz kıyafetleri (%5,88), patlıcan (%4,75), kadın tişört (%4,74) ve kadın gömlek (%4,52) de fiyatı azalan ürünler arasında kaydedildi.