İTO'nun yeni projesi: 'OSB radarı' gibi sanayiciye arsa önerecek Organize Sanayi Bölgeleri'nde bulunmak isteyen sanayicilere yönelik yeni bir proje hayata geçiriliyor. İstanbul'da sanayi arazisi bulmanın zorluklarından söz eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yakın illerdeki OSB'leri canlı izleyen bir sistem kurgulandığını belirtti.

AA

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'da sanayi arsası konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, "Bütün Trakya’yı canlı izleyen, OSB radarı gibi çalışacak bir sistem kurguluyoruz." dedi.

Avdagiç, sanayi sektöründeki yatırımların arazi ve finansmanla desteklenmesi gerektiğini kaydederek, şu açıklamada bulundu:

Ülke olarak sanayide yeni bir faza geçmek istiyorsak, ihracatımızda yüzde 40'larda olan yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak istiyorsak, bu destekleri hayata taşımak zorundayız.

"Yatırım iştahı Türk sanayisi için umut verici"

Sanayi yatırımlarının büyümeye katkısının 2022’de yüzde 0,3 iken 2023’te 2,2 puana çıktığını dile getiren Avdagiç, yatırım iştahındaki bu artışın Türk sanayisi için umut verici olduğunu söyledi.

"Sanayi üretim endeksi arttı"

Avdagiç, geçen yıl yatırım harcamalarında 2022'ye göre reel olarak yüzde 10,7 artış yaşandığını anımsatarak, "Sanayi üretim endeksine baktığımızda da şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 yükseliş kaydettik. Böylece endekste yıllık bazda artış son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da sanayi arsası konusunda bir çalışma yapıyoruz"

İstanbul'da sanayi arsası konusunda bir çalışma yaptıklarını kaydeden Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şöyle bir hedefimiz var: İstanbul’da sanayi arsası satın almak artık çok kolay değil. Var olan çok pahalı. Biz bütün Trakya’yı, Çanakkale, Bursa, Sakarya ve bütün çevredeki Organize Sanayi Bölgelerini canlı izleyen, OSB radarı gibi çalışacak bir sistem kurguluyoruz. OSB'lerle ilgili sanayi arsaları sorunu İstanbul'da çok büyük sorun. Bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada İstanbul’un etrafındaki OSB'lerin yer aldığı bir proje hazırlayacağız.

"Bize gelip, 'arsa bulamıyorum' diyen üyelere yardımcı olacağız"

Nerede hangi OSB var, bunların fiyatları ne kadar? Bize gelip, 'arsa bulamıyorum' diyen üyelere yardımcı olacağız. Hangi OSB'de boş yer bulunduğunu, fiyatının ne kadar olduğunu, OSB'leri taradığımız bu çalışmayla ortaya koyacağız.

"Etraftaki OSB'ler hakkında bilgi vereceğiz"

Şekib Avdagiç, İTO olarak oda üyelerinin organize sanayi bölgesi ihtiyacına yönelik projelerinin ilk çalışmasını yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi.

İstanbullu sanayiciye, 'Sevgili kardeşim, senin için İstanbul’un etrafında 20 tane OSB var. Bunların bazıları özel amaçlı OSB, bazıları genel OSB' diyeceğiz. Fiyatlarla ilgili bilgi vereceğiz. 'Buralarda satın alabilirsiniz' diye genel bir hinterlant bilgisi vererek bu işi biraz rahatlatmaya çalışacağız.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)