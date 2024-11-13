İyi Parti grup toplantısı TBMM'de yapıldı.

Toplantıda Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, katılımcılara hitap etti.

Gündemin ana başlıklarını değerlendiren Dervişoğlu, ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına ilişkin de partisinin beklentilerini açıkladı.

"EN AZ 28 BİN TL OLMALI"

Dervişoğlu, asgari ücretin 28 bin TL'ye çıkartılması gerektiğini belirtirken şöyle konuştu:

Biz diyoruz ki en az, millete çekinmeden yalan söyleme cüreti göstererek oynadığınız sahte enflasyonu baz alınız.



Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak çalışanın refah kaybını da telafi etmektedir.



İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurarak temmuz ayında tekrar artırılmak kaydıyla 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin TL olmak zorundadır.