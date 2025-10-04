İzmir'de tornacı olarak başladığı işte, 350 kişiye istihdam sağladı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, askerlik dönüşü çalışmak istediği taş kırma ve eleme makineleri üreten tesisin kapanması üzerine kendi atölyesini kuran Fatih Bozkurt (38), 17 yılda 4 fabrika açarak büyük bir başarı hikayesi yazdı.

MESLEK LİSESİNDE BAŞLAYAN SERÜVEN

Babasının 12 yaşında çırak olarak verdiği Bozkurt, lise eğitimini Torbalı Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü’nde tamamladı. 2003’te taş kırma ve eleme makineleri üreten bir fabrikada staj yaparak mesleğe adım attı ve mezuniyetin ardından tornacı olarak işe başladı.

KÜÇÜK ATÖLYEDEN BÜYÜK YATIRIMLARA

Askerlik dönüşü iş yerinin kapanması üzerine Bozkurt, kendi tornacı atölyesini açtı ve taş kırma makinelerinin bakım ve onarımına başladı. Kısıtlı imkanlarla başlayan iş, zamanla üretime dönüştü ve ilk fabrikasını kurarak makineleri iç piyasaya sundu.

İHRACATA AÇILAN YOL

Talebin artması üzerine ikinci üretim merkezini açan Bozkurt, yurt dışına da satış yapmaya başladı. Ardından 3. ve 4. fabrikalarını açarak toplam 350 kişilik istihdam sağladı. Ürettiği makineler, maden, inşaat ve yol yapım sektörlerinde kullanılıyor ve dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

FEDAKARLIK VE AZİMLE BÜYÜDÜ

Bozkurt, yaptığı açıklamada, “Gecemizi gündüzümüze katarak, tezgah başında uzun saatler çalıştık. Staj yaptığım fabrika hayatımın dönüm noktası oldu” dedi. Meslek lisesi sayesinde sanayide sıradan bir tornacı olmaktan öteye geçtiğini vurguladı.

YENİ ÜRÜNLERLE YÜZDE 30 YAKIT TASARRUFU

Bozkurt, geliştirdikleri yeni ürünlerle makinelerin yüzde 30 yakıt tasarrufu sağladığını ve kullanım kolaylığı sunduğunu belirtti. Mevcut makineler hidrolik tipte iken, kendi tasarımları elektrikli ve dizel yakıtla çalışan hibrit sisteme dönüştürüldü.

YENİ FABRİKADA BİN KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFLİYOR

Torbalı’da yeni bir fabrika inşa ettiklerini ve burada 1.000 kişilik istihdam sağlamayı planladıklarını açıklayan Bozkurt, Avrupa ve yakın coğrafya başta olmak üzere 110 ülkeye ihracat yaptıklarını ve yurtdışında bayilikler verdiklerini ifade etti.

Bu hikaye, küçük bir atölyeden başlayan azim ve fedakarlığın, global başarıya nasıl dönüştüğünün somut bir örneğini sunuyor.