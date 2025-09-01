Abone ol: Google News

İzmirlileri üzecek haber: Simidin fiyatı 20 TL'ye yükseldi

Kentte bir süredir 15 liradan satılan simidin fiyatı, İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan alınan kararla 20 TL'ye çıkarılırken yeni fiyatın 3 Eylül'den itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 01.09.2025 15:01
İzmir'in gündeminde 'zam' var.

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın temmuz ayındaki zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı.

Komisyon tarafından değerlendirilen talep, Ticaret Bakanlığı'nın onayına gönderildi.

Zam talebi, Bakanlık tarafından onaylandı.

SİMİDİN FİYATI 20 TL'YE ÇIKTI

15 liradan satılan simit, 20 TL oldu.

Simitteki yeni fiyat, 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

"ÜRETİCİNİN AYAKTA KALMASI ŞART"

Oda tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi.

Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart.

