Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 daraldı Japon ekonomisi, koronavirüs salgını sonrasında yara aldı. Ekonomisindeki gelişmeler yakından takip edilen Japonya'daki büyüme rakamları gerilemeyi işaret etti.

AA

Japonya'da Kabine Ofisi (Kantei), ilk çeyreğe ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Japon ekonomisi, bu yılın ocak-mart döneminde önceki üç aya göre özel sektör yatırımlarında ve stoklarda yukarı yönlü revizyonla yüzde 1,8 küçüldü.

Buna göre, ofis, mayısta öncü verilerle yüzde 2 daralma olarak açıkladığı ilk çeyreğe ilişkin GSYH büyüme verisini yüzde 1,8 küçülme olarak revize etti.

Beklentiler yüzde 1,9 daralma yönündeydi

Analistler, GSYH'de ilk çeyrekte yüzde 1,9 daralma bekliyordu.

Revizyon, söz konusu dönemde şirketlerin sermaye harcamaları ve stok verilerinde yapılan yukarı yönlü güncellemeden kaynaklandı.

Söz konusu veriler, ilk çeyrekte hem Japon tüketicilerin ve hem de şirketlerin harcamalarını kıstığını ve son yılların en güçlü enflasyon trendinin harcamaları reel olarak azaltmaya devam etmesi nedeniyle depolarda satılmamış malzemelerin biriktiğini gösterdi.

GSYH, negatif bölgede

GSYH, ihracat ve özel tüketimin bir önceki çeyreğe göre azalması nedeniyle negatif bölgede kaldı.

Söz konusu dönemde özel sektör harcamalarındaki düşüş yüzde 0,8'den yüzde 0,4’e revize edildi.

Özel tüketim art arda 4. kez geriliyor

Japon ekonomisinin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim yüzde 0,7 düşüş göstererek, gerilemesini art arda dördüncü çeyreğe taşıdı.

Net ihracat toplam GSYH'den 0,4 puan düşürürken, stoklar büyümeye 0,3 puan katkı sağladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)