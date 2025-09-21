Japonya Prensesi Akiko'nun Türkiye ziyareti turizmi hareketlendirecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın Türkiye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy, "Japonya ile turizm ve kültür alanındaki iş birliğimiz her geçen gün güçleniyor. Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

TÜRK-JAPON DOSTLUĞU

Yüzlerce yıllık Türk-Japon dostluğunda önemli bir ziyaretin geride kaldığını aktaran Ersoy, Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın, Bakanlığın daveti üzerine geldiği Türkiye'de hem gönüllere dokunduğunu hem de dostluklarının gelişimine önemli bir imza attığını kaydetti.

ALTES PRENSESİ'NİN TÜRKİYE TURU

Ersoy, İstanbul, Ankara ve Kırşehir temaslarının ardından Şanlıurfa'ya uğrayan Altes Prensesi'nin, halkın sıcak misafirperverliğiyle ağırlandığını belirterek, şöyle devam etti: