Japonya’da pirinç fiyatı krizi

Japonya'da pirinçte arz sıkıntısı yaşıyor.

Japonyanın resmi pirinç rezervinin 910 bin ton olduğu belirtildi.

Bu durum da mart ayında pirincin fiyatında yüzde 98 artışa neden oldu.

Japonya'da temel gıda maddesi olarak tüketilen pirincin artan fiyatı tüketicileri ve politikacıları zorlarken, bir yandan da ülkenin gıda güvenliğini yeniden sorgulamasına yol açıyor.

İLK KEZ PİRİNÇ İTHAL EDİLDİ

Japonya'da arz sıkıntılarının yaşandığı pirinçte fiyatlar mayısta yıllık bazda yüzde 98 artarken, ülke uzun yıllar sonra ilk defa pirinç ithal etmek zorunda kaldı.

5 KİLOLUK PİRİNÇ 1.120 LİRA

5 kilogramlık pirincin ortalama fiyatı 4 bin yeni (28 dolar, 1120 lira) aşarken, satılan pirinç çeşitleri de azaldı.

PİRİNÇ PİYASASINI ZORLAYAN ETKENLER

-Küresel istikrarsızlık

-İklim stresi

-Küçük ölçekli tarım uygulamaları

-Üretimdeki düşüş ve kıtlık algısı nedeniyle fiyatların yüksek kalması

-Büyüyen turizm sektörü

-Deprem riski uyarısı sebebiyle paniğe kapılan tüketicilerin pirinç stoklaması