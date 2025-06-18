Jeopolitik tehlikelerin paralelinde dikkatler Fed'de

AA

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azalttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam Türkiye saati ile saat 21.00'de açıklayacağı faiz kararı ve saat 21.30'da konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

İran ile İsrail arasındaki gerilime ABD'nin de doğrudan müdahale edebileceği yönündeki haber akışı risk algısını daha da yükseltirken, bölgedeki karşılıklı saldırılar enerji arz güvenliğini tehdit ediyor.

GÜMRÜK TARİFELERİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Analistler, özellikle gümrük tarifelerine yönelik belirsizliklerin sürdüğü dönemde petrol fiyatının yükselmesinin, ülke ekonomilerinde enflasyonu hızlandırıcı bir etkiye sebep olabileceğini kaydetti.

Halihazırda küresel çapta yüksek seyreden belirsizlikler ve risk algısının paralelinde Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak para politikası kararları ve Fed Başkanı Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunuyor.

FAİZİN DEĞİŞMEYECEĞİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini değişmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bankanın eylülde yılın ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 71'e gerilerken, aralıkta faiz indirimi olasılığı da yüzde 80 oldu.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

11.30 İngiltere, nisan ayı yıllık konut fiyat endeksi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, mayıs ayı inşaat izinleri

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

21.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması