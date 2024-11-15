Jerome Powell: Faiz indirimi için aceleye gerek yok

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası dünyanın odağında.

ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın Fed'in faiz kararlarında etkili olup, düşüşü hızlandırması görüşü ağır basarken Fed Başkanı Jerome Powell, bu sorulara cevap niteliğinde bir açıklama yaptı.

Powell, ekonominin faiz oranlarını düşürmek için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermediğini, ekonomide görülen gücün bankanın kararlarını dikkatle alma imkanı sağladığını ifade etti.

Powell, Dallas şehrinde düzenlenen etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 2"

Enflasyonun hedefe düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma göz önüne alınarak geçen hafta politika faizini 25 baz puan indirdiklerini ve politika kısıtlamasının derecesini azaltma yönünde bir adım daha attıklarını anımsatan Powell, politika duruşunun uygun şekilde yeniden ayarlanmasıyla ekonomideki ve iş gücü piyasasındaki gücün korunabileceğine, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye inebileceğine inandıklarını söyledi.

Powell, politikayı zaman içinde daha nötr bir seviyeye getireceklerini belirterek, ancak o seviyeye ulaşmak için izlenecek yolun önceden belirlenmiş olmadığını kaydetti.

"EKONOMİDEN GELEN SİNYALLER 'ACELEYE GEREK YOK' DİYOR"

Faiz oranında ek ayarlamaları değerlendirirken gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendireceklerini vurgulayan Powell, "Ekonomi, faiz oranlarını düşürmek için acele etmemiz gerektiğine dair herhangi bir sinyal vermiyor. Ekonomide şu anda gördüğümüz güç, bize kararlarımıza dikkatle yaklaşma olanağı veriyor." dedi.

"TRUMP'IN POLİTİKALARININ ETKİSİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN ERKEN"

Fed'in bağımsızlığına dair soruyu yanıtlayan Powell, karar alırken hiçbir siyasi partinin iyiliğini düşünmediklerini vurguladı.

Powell, kararları makroekonomik verilere bakarak verdiklerinin altını çizerek, bağımsız merkez bankalarının enflasyonla mücadelede daha iyi iş çıkardığını söyledi.

"POLİTİKA DEĞİŞTİRME KONUSUNDA DİKKATLİ OLACAĞIZ"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların etkisini kestirmek için henüz erken olduğunu dile getiren Powell, "Birkaç alandaki politikaların değişeceğini biliyoruz. Ne kadar değişeceğini bilmiyoruz. Ne kadar zaman diliminde değişeceğini bilmiyoruz. Mali politikaya gelince, Kongre'den bir yasa tasarısı geçirmek oldukça uzun zaman alıyor. Daha fazla kesinliğe sahip olana kadar politika değiştirme konusunda dikkatli olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ELEKTRİKLİ ARAÇ ALIMINA YÖNELİK VAADİ HİSSELERİ DÜŞÜRDÜ

Ayrıca, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın elektrikli araç alımlarına yönelik 7 bin 500 dolarlık vergi indirimini kaldırmayı planladığına ilişkin haberlerin ardından ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri yüzde 5,8 ve Rivian'ın hisseleri yüzde 14,3 değer kaybetti.