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Jerome Powell’ın yerine Fed başkanlığına yeni isim arayışı

Jerome Powell’ın yerine Fed başkanlığına yeni isim arayışı ABD Başkanı Donald Trump, Fed başkanının görev süresi bittiğinde yerine geçecek isim için şimdiden arayışa girdi. Trump'ın defalarca hedefe koyduğu Powell’ın yerine geçecek isim için şimdilik iki adayın adı geçiyor.