Jerome Powell’ın yerine Fed başkanlığına yeni isim arayışı
AA

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi Mayıs 2026’da sona erecek Jerome Powell’ın yerine ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına yeni bir isim atama hazırlığında.

Donald Trump, Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell'ın yerine "çok yakında" bir halef atayacağını açıkladı.

Trump mevcut başkanı faiz indirimi yapmadığı için sert eleştirdiği için ticaret savaşları ve faiz politikalarıyla gerilen ilişkilerin ardından yeni başkanın, Fed’in bağımsızlığını yeniden tanımlamak zorunda kalabileceği dillendiriliyor.

SCOTT BESSENT

Adaylar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent'ın yer alacağı belirtiliyor.

KEVIN WARSH

Ayrıca aday listesinde eski Fed yetkilisi Kevin Warsh'ın da yer aldığı söyleniyor.

Scott Bessent

Kevin Warsh

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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