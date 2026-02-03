J.P. Morgan'dan altın tahmini: 2026 sonunda 6 bin 300 dolara yükselebilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'li yatırım bankası J.P. Morgan'ın tahminine göre küresel ölçekte rezerv çeşitlendirme eğilimi devam edecek.

Merkez bankaları 2026 yılında yaklaşık 800 ton altın alımı yapacak.

J.P. Morgan raporunda reel varlıkların kağıt varlıklara kıyasla daha güçlü performans gösterdiği mevcut konjonktürde altının yapısal olarak desteklendiği belirtildi.

Merkez bankaları ve yatırımcı talebinin desteğiyle altın fiyatlarının yıl sonuna kadar ons başına 6 bin 300 dolara yükselmesi bekleniyor.

KISA VADEDE BASKI SÜRÜYOR

Öte yandan, altın fiyatları kısa vadede baskı altında...

Analistler, sert yükselişlerin ardından gelen kar satışları ve dolar tarafındaki toparlanmanın fiyatlar üzerinde kısa vadeli baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

GÜMÜŞTE TEMKİNLİ DURUŞ

Gümüş piyasasına ilişkin değerlendirmesinde ise daha ihtiyatlı bir görünüm sergileyen J.P. Morgan, aralık ayı sonundan bu yana 80 dolar civarında dalgalanan gümüş fiyatlarında ralliyi destekleyen unsurların netliğini kaybettiğine dikkat çekti.

Gümüş, geçtiğimiz perşembe günü 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüş, cuma günü ise son bir ayın en düşük seviyesine kadar düşmüştü.

Raporda merkez bankalarının gümüşte yapısal bir alıcı olmamasının önümüzdeki dönemde altın-gümüş rasyosunun yeniden yükselmesi riskini artırdığı vurgulandı.

Buna karşın J.P. Morgan, gümüşte 75–80 dolar bandının güçlü bir taban oluşturduğunu ve mevcut kazanımların tamamen geri verilmesinin düşük ihtimal olarak görüldüğünü kaydetti.