JPMorgan dolar/TL beklentisini düşürdü

ABD'li bankacılık devi JPMorgan, dolar/TL'de yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize ederek, Türk tahvilleri tavsiyesini de "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.
JPMorgan Türkiye'deki politika faizinin ve enflasyon oranının zirveye yaklaştığı konusundaki artan güvenine dayanarak, dolar/Türk Lirası (TL) paritesi için yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize etti.
TL, dolar karşısında 32,2163 civarında işlem görüyor.
"Enflasyon 2025'te yüzde 25'e düşecek"
Banka, enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar yüzde 25'e düşeceğinden emin olduğunu söyledi.
Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini artırdı
Banka ayrıca, Türk devlet iç borçlanma senetleri (DİBS)/Devlet tahvilleri için yatırım tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesine yükseltti.
JPMorgan daha önce ilettiği bir notta, Türkiye'de ekonominin 3. çeyrekte soğuyacağına işaret etmişti.
JPMorgan raporunda Türkiye'ye pozitif yaklaşım
JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik yayınladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021’in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerliyor olabileceğini kaydetmişti.
Yayınlanan raporda, yılın ilk yarısı itibariyle, ücretlerdeki artışların ve depremle ilgili kamu harcamaları nedeniyle ekonominin yüzde 1,2'lik çıktı açığı ile hala aşırı ısınmış göründüğü belirtilmişti.
"3'üncü çeyrekten itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacak"
"Koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırması, 3'üncü çeyreğinden itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacak." denilen raporda, böyle bir gelişmenin 2024'ün 2. yarısında ve 2025'te enflasyondaki düşüşü ve cari denge düzelmesini destekleyeceği söylenmişti.
Merkez Bankası'nın anketine katılan ekonomistler dolar/TL beklentisini düşürmüştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre, cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, 38,78 TL olmuştu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış