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JPMorgan dolar/TL beklentisini düşürdü

JPMorgan dolar/TL beklentisini düşürdü Uluslararası derecelendirme kuruluşları ve finans kurumları Türkiye ekonomisi ile ilgili pozitif değerlendirmelerine devam ediyor. Bunlardan biri olan JPMorgan da dolar/TL'de yıl sonu beklentisini 36'dan 35,5'e revize ettiğini duyurdu.