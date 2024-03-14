JPMorgan'dan çarpıcı ons altın tahmini Altın fiyatları tırmanırken ABD'li yatırım bankası JPMorgan ons altın için yeni hedef belirledi.

ensonhaber.com

Geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 195,15 doların üzerine çıkarak zirve yapan altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 163 dolardan alıcı buluyor.

JPMorgan'a göre altın, finans dünyasında bir numaralı seçim ve ons altının fiyatı da giderek artma eğilimi taşıyor.

Ons altının yükselişi, yurt içinde gram altına da artış yönünde yansıyacak.

"Ons altın bu yıl 2.500 dolara çıkacak"

JP Morgan Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre de ons fiyatı bu yıl 2.500 dolara ulaşma potansiyeli taşıyor.

Kaneva, yaptığı açıklamada, külçenin cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.195,15 dolara ulaşmasının ardından 2.500 doların bir olasılık olduğuna inandıklarını belirtti.

"Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde"

Kaneva'ya altının değerini arttığıın belirterek "Çünkü piyasa aşırı heyecanlanma eğiliminde." açıklaması yaptı.

"Fed'in gerçekten de faizde indirime gittiğinin teyit edilmesine ihtiyaç var"

Kaneva, bu fiyat hedefine ulaşmak için "enflasyonda ve istihdam rakamlarında ılımlılığın devam ettiğinin ve Fed'in gerçekten de faizde indirime gittiğinin teyit edilmesine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Yurt içindeki altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 232 lira

Çeyrek altın: 3 bin 785 lira

Cumhuriyet altını: 15 bin 424 lira

Tam altın: 15 bin 143 lira

Yarım altın: 7 bin 572 lira