JPMorgan'dan manipülasyon itirafı

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase, değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarının manipülasyonu kabul ederek 920 milyon dolar ödeyecek.

Türkiye'nin son dönemde piyasa manipülatörlerine dikkat çekmesi sonrası, aralarında HSBC, Deutsche Bank, JPMorgan Chase ve Barclays dahil Türkiye'de bulunan birçok şüpheli banka hesabı, ABD'deki Mali Suçları Uygulama Ağı’nın (FinCEN) kayıtlarına girmişti.

JP MORGAN, MANİPÜLASYONU İTİRAF ETTİ

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Komiseri Dan Berkovitz tarafından yapılan açıklamada, JPMorgan'ın ödemeyi kabul ettiği tutarın komisyonun tarihindeki en büyük parasal anlaşma olduğu kaydedildi.

920 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEKLER

Açıklamada, JPMorgan'ın değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarının manipülasyonuna ilişkin soruşturmalarda uzlaşmaya varmak için 920 milyon dolar ödeyeceği bildirildi.

SORUŞTURMALARDA UZLAŞMA SAĞLANACAK

Böylece, Adalet Bakanlığı, CFTC ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından manipülasyon iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda uzlaşma sağlanacak.

8 YIL SÜREN MANİPÜLASYON

JPMorgan Chase yöneticileri, 2008-2016 yılları arasında altın, platin ve gümüş gibi değerli metaller ve hazine vadeli işlem piyasalarında fiyatları manipüle etmekle suçlanıyordu.