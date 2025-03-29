Kaçak su ürünlerine ceza yağdı

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı yasa dışı su ürünleri avcılığına geçit vermiyor.

Bakanlıkça, su ürünleri kaynaklarının korunması için gemiler, deniz ve iç sular, perakende satış yerleri, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil araçları ve güzergahları, işleme tesisleri, depolar ile mezat alanlarında kontrol ve denetim faaliyetleri yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda su ürünlerine yönelik bu yıl yaklaşık 36 bin denetim yapıldı, yasa dışı yollarla elde edilen 59 ton su ürününe el konularak 10 milyon 342 bin lira idari para cezası kesildi.

KOORDİNELİ DENETİM

Denetim faaliyetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğüyle koordineli yürütülüyor.

2024'TEKİ DENETİM VE CEZALAR

Bu çerçevede geçen yıl 204 bin 562 su ürünleri denetimi gerçekleştirildi, 744 ton ürüne, 4 bin 265 av aracına ve 78 gemiye el konuldu.

Düzenlemelere aykırı hareket eden 7 bin 282 kişi ve iş yerine 123 milyon 872 bin lira idari para cezası uygulandı.

2025'TEKİ DENETİM VE CEZALAR

Bu yıl da yaklaşık 36 bin su ürünleri denetimi yapıldı. Denetimlerde yasa dışı yollarla elde edilen 59 ton su ürününe, bu faaliyetlerde kullanılan 212 av aracına ve 8 gemiye el konularak, 497 kişi veya iş yerine 10 milyon 342 bin lira idari para cezası verildi.

679 GEMİNİN MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇTİ

Su Ürünleri Kanunu'nda da 2020 yılında günün şartları ve sektörün ihtiyaçlarına uyum sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildi. Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle yapılan su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetleri sonucunda 4 bin 10 ton ürün, 25 bin 482 av aracı ve yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 679 geminin mülkiyeti kamuya geçti.

SINIR KAPISI DENETİMLERİNDE 12 MİLYON LİRA CEZA

Bu süreçte ülke sınır kapılarından su ürünlerinin yasa dışı geçiş girişimleri de önlendi. Sınır kapısı denetimlerinde 29 nakil aracına el konuldu, ürünleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya veya yurt içine sokmaya çalışan 46 kişiye yaklaşık 12 milyon lira idari para cezası uygulandı.