Kahve fiyatları rekor seviyelere yaklaşıyor

Kahve fiyatları, ABD’nin uyguladığı gümrük vergileri ve Brezilya’daki kuraklık nedeniyle hızla yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşmaya başladı.

VADELİ İŞLEMLER ZİRVEYE ÇIKTI

New York’taki Intercontinental Exchange’de işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, Salı günü 4,24 dolar/pound seviyesine kadar çıktı. Bu rakam, yedi ayın en yüksek seviyesi olurken, yıl başında görülen tarihi rekor olan 4,29 dolara oldukça yaklaştı.

ABD'DE GIDA FİYATLARINI YUKARI ÇEKİYOR

Kahve, ABD’de gıda fiyatlarını kalıcı olarak yüksek tutan ürünler arasında öne çıkıyor. Özellikle Starbucks ve Dunkin Donuts gibi zincirlerin en çok tercih ettiği Arabica kahve, fiyat artışından doğrudan etkileniyor.

GÜMRÜK VERGİSİYLE YÜZDE 50 ARTIŞ

Trump yönetiminin Temmuz sonunda Brezilya’dan yapılan ithalata — yeşil kahve dahil — yüzde 50 gümrük vergisi koymasının ardından ICE’de kahve fiyatları yaklaşık yüzde 50 oranında arttı.

MARKET RAFLARINDA DA FİYATLAR YÜKSELDİ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre, marketlerde satılan kavrulmuş kahvenin fiyatı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 artış gösterdi.