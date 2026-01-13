Kakaonun değer kaybı, yatırımcıları tedirgin ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kakaonun ton başına fiyatı, geçen yılki sert düşüşünü bu yıla da taşıdı.

Kakao, yılın ilk 12 gününde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 5 bin 443 dolara indi.

Emtia piyasası yıla jeopolitik gerginliklerle başlarken, tarım grubu tarafında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor.

Kakaonun ton başına fiyatı, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla 2025'te uluslararası piyasalarda yüzde 48,1 ile tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetmişti.

Kakaonun ton başına fiyatı geçen yılı 6 bin 65 dolardan tamamlamıştı.

Geçen yıl dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticileri de kakao ürünleri satışlarında düşüş beklerken, ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

KAKAO YENİ YILA DA SATIŞ BASKISIYLA GİRDİ

Kakao fiyatlarında geçen yıl görülen satış baskısı yeni yılda da devam ediyor. Yıla 6 bin 65 dolardan başlayan kakaonun ton başına fiyatı, geçen seneki rekor hızdaki düşüşün ardından, bu yılın ilk 12 gününde yüzde 10,3 azalışla 5 bin 443 dolara indi.

Batı Afrika'daki elverişli hava koşulları bu yıl kakao fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Söz konusu hava koşullarının, Fildişi Sahili ve Gana'da şubat-mart aylarındaki kakao hasadını artırması beklenirken, çiftçilerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla üretim yapması öngörülüyor. Çiftçiler kakaonun kalitesi konusunda da iyimser.

TALEBİN ZAYIFLAMASI BEKLENİYOR

Kakao üretiminde artışın beklenmesine karşın talebin de zayıf seyretmesi bekleniyor.

Fildişi Sahili'ndeki çiftçiler, son zamanlarda yaşanan alışılmadık yağışların, kakao üretiminde kayda değer bir artışın gerçekleşmesine yol açacağını öngörüyor. Bu ay açıklanacak Avrupa kakao işleme verilerinin de talebin zayıf kalmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor.

Kakao üretimine ilişkin tahminlerindeki artış devam ediyor. Kakao tarafında kısa vadeli tepkiler oluyor ancak eski zirvelerine giden bir kakao ve yükselen bir trend öngörülmüyor.