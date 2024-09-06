Kamu alımında yerli ürünlere öncelik verilecek OVP'de öne çıkan korulardan birisi de kamu alımlarının detaylı analizi için sistem kurulacağı oldu. Böylece kamu açığının kademeli olarak düşürülmesi amaçlandı. Ayrıca, yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

AA

Dün açıklanan 2025-2027 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) döneminde kamu alımlarının detaylı analiz ve yönetiminin yapılabilmesi amacıyla tasarruf odaklı e-Tedarik Sistemi hayata geçirilecek.

Üç yıllık dönemde, başta deprem kaynaklı harcamalar olmak üzere gerekli ihtiyaçlar karşılanırken, mali disiplinin ekonomide güven ve istikrarı artıran çıpa olarak korunması ve güçlendirilmesi adımları atılacak.

Kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın sağlanmasında ve kalkınmada stratejik araç olarak kullanılacak.

Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek.

Kamu hizmetleri verimlilik ve tasarruf anlayışıyla yürütülecek, tasarruf tedbirlerine uyum kurumsallaştırılacak ve izlenecek.

YERLİ ÜRETİM VE ÇEVRECİ ARAÇLARA ÖNCELİK

Kamu alımlarının detaylı analiz ve yönetiminin yapılabilmesi amacıyla tasarruf odaklı merkezi kamu alım politikalarına da imkan sağlayacak e-Tedarik Sistemi hayata geçirilecek.

Kamu taşıtlarının kullanımı, ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek, ihtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Zorunlu hallerle sınırlı yeni taşıt edinimlerinde ekonomiklik gözetilerek yerli üretim ile çevreci araçlara öncelik verilecek.

DİJİTALLEŞME

OVP'de kamu idarelerinin dijital denetimlerinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar da öne çıkıyor.

Bu kapsamda, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol alanındaki uygulamalarının etkinliği artırılacak, iç denetim birimlerinin idari kapasiteleri güçlendirilecek ve iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

TASARRUF ANALİZLERİ YAPILACAK

Tasarruf analizlerinin yapılabilmesi ve kontrol düzeyinin artırılarak işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla kamuda kullanılan elektronik faturanın kapsamı genişletilecek.

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'nin işlevlerinden e-tahsilat uygulaması yaygınlaştırılacak. Kamu gelirlerinin tahakkuka dayalı elektronik ortamda tahsil edilmesi sağlanacak.

MEVZUATA AYKIRI HARCAMALAR TESPİT EDİLECEK

Yapay zeka destekli muhasebe sistemleriyle mevzuata aykırı harcamalar tespit edilecek ve risk odaklı denetim altyapısı güçlendirilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)