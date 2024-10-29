Kamu bankalarına sermaye sağlayan bir bütçe ödeneği sınırı indiriliyor

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Kamu bankalarının 2023 seçim öncesi piyasa şartlarından daha uygun kredi verebilmesi amacıyla gereken sermaye desteği için kullanılan yöntemlerden biri de ihraç edilen özel tertip devlet iç borçlanma senetlerinde ilgili bütçe ödeneği.

Bu ödeneğin sınırı, ekonomik politika nedeni ile geçici olarak artırılmıştı. Şimdi yeniden eski seviyelere indiriliyor.

EK SERMAYE YA DA SERMAYE BENZERİ KREDİLER AZALABİLİR

Bankacılar, kamu bankalarına sağlanan ek sermaye ya da sermaye benzeri kredilerin azaltılacağına anlamına gelen bu adımı "normalleşme" olarak nitelendiriyorlar.

TBMM'ye kısa süre önce sunulan bütçe teklifi ile ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç sınırı, yüzde 3'ten yeniden eski oran olan yüzde 1'e indirilmiş olacak.

Önümüzdeki yıllarda da bütçe sürecinde bu kalemle sağlanabilecek payı da aksi yönde bir yasa çıkana kadar sınırlamış olacak.

SON BİR YILDA BİRÇOK REGÜLASYON AZALTILDI

Hazine ve Merkez Bankası, daha önce uygulanan alışılagelmişin dışında ekonomi politikası olarak tanımlanan bu dönemin sembolü olan menkul kıymet tesisi başta olmak üzere son bir yılda birçok regülasyonu ya kaldırdı ya da eski sınırına çekti.

BÜTÇE TEKLİFİNDE YER ALIYOR

TBMM'ye kısa süre önce sunulan 2025 bütçe teklinde, "Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun birinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile belirlenen bütçe ödeneklerinin yüzde 1'ine kadar ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebileceği" ifadesi yer alıyor.

İkrazen özel tertip tahvil ihracı, kamu bankalarının sermaye artırımı için çıkarılan bir çeşit menkul kıymet.

Bankacıların verdiği bilgiye göre bu oran geçen yıl yüzde 3 idi ve geçen yıl Hazine bu hakkı kullanmamıştı.

Buna göre, kamu bankaları bu menkul kıymeti alıp Hazine'ye borç para veriyor, Hazine bu parayı Varlık Fonu'na, Varlık Fonu'da kamu bankalarına sermaye veya sermaye benzeri kredi olarak veriyor.

BANKACILAR İÇERİĞİ AÇIKLADI

Bir bankacılık kaynağı özel tertip ihraçların euro veya dolar olarak ihraç edilmesinden dolayı, Hazine'nin kendi bilançosunda bu kâğıtların görünmesini istemediğini belirterek, "İç piyasadan yabancı para borçlanma yapmış algısı olmaması adına.... bütçedeki payını azaltıyor. Bunun sonucu, kamu bankalarına ek sermaye vermeyecek veya sermaye benzeri kredilerini azaltacak anlamına gelir." diye konuştu.

KAMU BANKALARINA TOPLAMDA 111,7 MİLYAR LİRALIK SERMAYE DESTEĞİ

TVF son olarak Mart 2023'te Hazine tarafından ikrazen ihraç edilen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri aracılığıyla kamu bankalarına toplamda 111.7 milyar liralık sermaye desteği sağlamıştı.

NORMALLEŞME OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir başka bankacı da süreci "normalleşme" olarak niteledi, "Eskiden bu oran yüzde 1 idi ve bu oranın bazı yıllarda kullanılması makul ve gerekliydi. Şimdi de eski seviyelere çekiliyor. Bunu normalleşme kapsamında değerlendiriyoruz." dedi.