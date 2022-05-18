Kamu ihalelerinde 'e-ihale' zorunluluğu getirildi

Kamu ihalelerinde "e-ihale" olarak tanımladığımız elektronik ihale yönteminin kullanımının zorunlu hale getirildiği açıklandı.

Kamu ihaleleri, yapılacak işin şartlarını sağlayan ve en uygun fiyatı teklif edeni verilmesi ile yapılıyor. Kamu İhale Kurumu şimdi tüm ihale şekillerini e-ihale olarak yapmaya karar verdi. Kurumun e-ihale ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yeni karar, "Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair" tebliğde yer aldı.

Artık e-ihale zorunlu

Buna göre, ihalelerde elektronik ihale (e-ihale) yönteminin kullanımı zorunlu hale getirildi. 1 Ağustos'tan sonra, yaklaşık maliyeti Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen eşik değerin yarısına kadar olan mal ve hizmet alımlarında ve açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin e-ihale ile gerçekleştirilmesi gerekecek.

Açık ihaleler de e-ihaleye dönüşüyor

3 Ekim'den sonra tüm açık ihaleler ile Kanunun ilgili maddeleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler de e-ihale yöntemi ile yapılacak.

Bu zorunluluğun uygulanmasında ihalelerin ilan/duyuru tarihleri dikkate alınacak.

Ayrıca, hizmet alımı ihalelerinde kullanılan tip sözleşme tasarısının "sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi" başlıklı maddesinde revizyon yapılarak, cezaların uygulanmasında oluşabilecek muhtemel tereddütler giderildi.

Aşırı düşük teklifin tutanakları değişti

Kamu İhale Genel Tebliği'nin ekinde yer alan ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılan tutanaklarda da değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, aşırı düşük teklif açıklama ve değerlendirme süreçlerinde iyileştirmeler yapıldı.