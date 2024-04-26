ÇAYKUR'a 1.072 mevsimlik işçi alımı için başvurular başladı Rize İŞKUR Müdürlüğü bir açıklama yaparak, ÇAYKUR bünyesindeki fabrikalarda çeşitli branşlarda çalışacak işçi alımının şartlarını duyurdu.

AA

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki 4 farklı ildeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1.072 mevsimlik işçi alınacak.

Rize İŞKUR Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ÇAYKUR'un Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun'da faaliyet gösteren fabrikalarında istihdam edilmek üzere 930 beden işçisi, 70 çay eksperi, 55 engelli geçici işçi, 17 eski hükümlü geçici işçi olmak üzere 1.072 mevsimlik işçi alınacağı belirtildi.

Başvurular 30 Nisan'da sona erecek

Yarın başlayacak ve 30 Nisan'da sona erecek başvuruların, e-Devlet, Alo 170 ve internet adresinden yapılabileceği vurgulandı.

Başvuru şartları

Açıklamada; başvurular için ikametgah şartı arandığı, işe başlayacak mevsimlik işçiler için aynı yerde 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunduğunun altı çizildi.

Noter kurası ise 14 Mayıs'ta

Verilen bilgilere göre noter kurası ise 14 Mayıs Salı günü Rize Gençlik ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)