Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler arttı

AA

Kamu İhale Kanunu'nda (KİK) belirtilen eşik değerler ve parasal limitler güncellendi.

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında artırılarak güncellendi.

YÜZDE 28,52 ZAMLANACAK

Aralık 2024 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi de yüzde 28,52 olarak belirlendi.

Yayınlanan tebliğ, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.