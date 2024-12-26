Kamu ihalelerinin süresi 1 Ağustos 2025'e uzatıldı
AA

Kamu İhale Kurumu'nun (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerindeki işlemler için süre uzatımına gidildi.

KİK'in mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde değişiklik öngören düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

BİTİŞ TARİHİ 1 AĞUSTOS

Buna göre, söz konusu mevzuatların yürürlük tarihi 15 Ocak 2025'ten 1 Ağustos 2025'e uzatıldı.

İHALE BAŞVURULARI

Öte yandan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılan ihalelere yönelik başvurularda da süre 1 Ağustos'a çekildi.

RESMİ GAZETE

Söz konusu düzenlemelere yönelik Tebliğler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
Yazar