Kamu lojmanı 2026 kira bedeli: 100 metrekarelik eve 2 bin 97 lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kamu personelinin yararlandığı lojman kiralarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kiralara yeniden değerleme oranına göre yüzde 25,49’luk zam yapıldı.

KONUTUN ÖZELLİKLERİNE GÖRE METREKARE KİRALARI

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 10,23 TL/metrekare,

Kalorifersiz konutlarda 15,99 TL/metrekare,

Kaloriferli konutlarda 20,97 TL/metrekare, kira bedeli alınacak.

Kaloriferli bir lojmanda 100 metrekare için toplamda 2 bin 97 lira kira ödenecek.

15 OCAK 2026'DA DEVREDE

Kamu çalışanlarının maaş günü olması nedeniyle kiraya ilişkin tebliğ 15 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

KİRA BEDELİNE YAPILACAK EK ÖDEMELER

Belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 2,46 TL/metrekare ilave kira bedeli alınacak.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak. Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için;

-Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,66 TL/metrekare,

-Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 4,04 TL/metrekare,

-Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 8,68 TL/metrekare,

-Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 2,17 TL/metrekare ilave kira bedeli tahsil edilecek.

ISINMA GİDERLERİ

Yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 8,38 TL/metrekare yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda; birinci fıkradaki yakıt bedelinin 3 katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek.

Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilme hakkına sahip olacak.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 0,98 TL/metrekare tahsilat gerçekleşecek.