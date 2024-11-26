Kamu Personeli Danışma Kurulu 'görevde yükselme' gündemini konuştu

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Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı.

Toplantının, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının temsilcilerinin katılımıyla "Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği" temasıyla gerçekleşti.

KAMU PERSONEL YÖNETİMİ DAHA DİNAMİK OLACAK

Toplantıyla, kamu görevlilerinin ve kamu personel yönetiminin daha etkin ve daha dinamik bir işleyişe kavuşması amaçlandı.