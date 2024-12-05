AA

Asgari ücreti belirleyecek komisyonun ilk toplantısının 10 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Komisyon toplam 4 kez toplandıktan sonra asgari ücret belli olacak.

Memur ve memur emeklilerinin de maaş zammı, daha önce kararlaştırılan yapılan Toplu Sözleşme'den doğan haklarını 6 aylık enflasyon farkı belli olunca netleşecek.

Bu aşamada Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, düzenlenen basın toplantısında, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesin ve maaş zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"2025 BÜTÇESİ MEMUR MAAŞININ BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ"

Önder Kahveci, TBMM gündemindeki 2025 bütçesinin, gelir ve harcamaların belirlenmesinin yanı sıra, memur ve emekli maaşlarının kesinleşmesi açısından da büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

"BÜTÇEDE KAYNAK YETERSİZ"

Bütçede kamu çalışanlarına ve emeklilere ayrılacak kaynağın yetersiz olduğunu öne süren Kahveci, şunları kaydetti:

Memurlar ve emekliler, devletin hedeflediği enflasyon oranının bile altında bir maaş zammı alacaklardır. 2023'te gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memur ve emekli maaşlarına 2025 yılı için yüzde 6 artı 5'lik bir artış öngörülmüştü. Ancak bu artış, çalışanlar ve emekliler adına umut verici bir geleceği işaret etmemektedir. Aralık ayında gerçekleşecek enflasyonla birlikte memur ve emekli maaşları biraz daha eriyecek ve kamu çalışanları 2024 yılını da zararla kapatmış olacaktır.

ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNİ

Kamunun 2025'te kendi alacaklarına yüzde 43,93 zam yapmayı planladığını ifade eden Kahveci, Orta Vadeli Program'da (OVP) ise 2025'te TÜFE'nin en iyi ihtimalle yüzde 17,5, ekonomik büyümenin ise yüzde 4 olacağının tahmin edildiğini aktardı.

"KAMU ÇALIŞANLARINA, GEÇMİŞ DÖNEMDE YAŞANAN KAYIPLARIN TELAFİSİ İÇİN EK ZAM YAPILMALI"

Bütçede kamu çalışanları ve emekliler adına bir revizyon yapılması gerektiğini söyleyen Kahveci, enflasyon farkıyla memur ve emeklilere sıfır zam verildiğinin tescillendiğini savunarak, şöyle devam etti:

TBMM'de yapılacak bütçe görüşmelerinin, yalnızca planlanan rakamlar üzerinden değil aynı zamanda gerçekleşen rakamlar üzerinden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede, memur ve emeklilere en azından kamu alacaklarına uygulanan yüzde 43,93 oranına eşit bir zam belirlenmelidir. Kamu çalışanlarına, geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi için ek zam yapılmalıdır.

"REFAH PAYI VERİLMELİ"

Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün yükseltilmesi için refah payı verilmelidir.

"ÇİFTE STANDARDIN GİDERİLMESİ EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ"

"Türkiye Kamu-Sen olarak memurlarımızın alamadığı bayram ikramiyesinin ödenmesi için yıllardır dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz." diyen Kahveci, sözlerini şöyle sürdürdü: