Kamu-üniversite-sanayi iş birliğinde yerli ve milli lens solüsyonu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, lens solüsyonlarını, OSTİM Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliğiyle yerli ve milli olarak üreten kurumu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dış ticaret açığına neden olan dışa bağımlı ürünlerin yerli ve milli olarak ülkemizde üretilmesine çok önem veren bir sanayi politikası yürütülüyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Ankara'da lens solüsyonlarını, yerli ve milli olarak üreten Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ'yi ziyaret etti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Polat'tan yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi alan Varank, daha sonra firmanın üretim birimlerinde incelemelerde bulundu.

“ŞİMDİYE KADAR YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLEN LENS SOLÜSYONLARI İÇİN 120 MİLYON DOLAR AÇIK VERİLİYORDU”

Lens solüsyonlarının şimdiye kadar yurt dışından ithal edildiğini ve bu alanda yaklaşık 120 milyon dolar açık verildiğini söyleyen Varank, firmanın ürettiği lens solüsyonlarıyla ilgili gerekli izin ve sertifikaları aldığını bildirdi.

KOSGEB'İN DESTEKLERİYLE ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE ÜRETİLDİ

Varank, böylelikle Türkiye'de lens kullananların yerli ve milli bir ürüne kavuştuğunu belirterek, "Biz, Türkiye'de üretimle kalkınmanın gayreti içinde olan bir hükümetiz. Özellikle katma değerli ve açık verdiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine önem veriyoruz. Bu firmamız da devletimizin farklı desteklerinden, teşviklerinden, özellikle KOSGEB'den katkı alarak üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bu ürünü üretmiş oldu." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK VE KİMYA ÜRÜNLERİNE YÖNELİK ÇAĞRIYA ÇIKACAĞIZ"

Başlattıkları Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da değinen Varank, şöyle devam etti: "Burada açık verdiğimiz ürünlerin Ar-Ge'sinden ticarileşmesine tüm süreçlerini devlet olarak destekliyoruz, belirlediğimiz ürün gruplarında firmalarımıza destekler veriyoruz. Kimya ve ilaç sanayisi de bunlardan biri. Önümüzdeki dönemde de hamle programı kapsamında bir çağrıya çıkacağız ve firmalarımıza Türkiye'de üretilmeyen ürün ve ilaçlarla ilgili üreteceği projelerde destek vereceğiz."

"1 YILDA 6 MİLYON KUTU İHRACAT HEDEFLİYORUZ"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Polat da Jeomed'in ilk kurulduğu yıllarda sağlık ürünlerini ithal ettiklerini, daha sonra fason olarak ilaç firmalarına ürettirdikleri ürünleri de istedikleri kalitede bulmadıkları için kendi üretim tesislerini kurduklarını belirtti. Yurt dışındaki kongreler ve uluslararası fuarlara katılarak 14'ü patentli olan ürünlerini dünyaya satmaya başladıklarını dile getiren Polat, "Çünkü kullananlar pozitif geri bildirimde bulunuyor. Bu sayede Yunanistan, ABD, Rusya, Hindistan ve Ekvador dahil 51 ülkeye varan ihracat hacmimiz oluştu. Ürettiğimiz lens solüsyonuyla beraber ihracat hacmimizi de artıracağız. 1 yıl içinde 6 milyon kutu lens suyu ihracatı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.