Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerini DTÖ'ye şikayet etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle başlayan gümrük vergisi artışları bazı ülkeleri zor durumda bıraktı.
Bunlardan biri Kanada oldu.
Kanada, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etti.
DTÖ'den yapılan açıklamada, Kanada'nın, ABD'nin Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik tarifelerine ilişkin DTÖ'den ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulunduğu bildirildi.
"GÜMRÜK TARİFELERİ TİCARET GENEL ANLAŞMASINA AYKIRI"
Söz konusu talebin 13 Mart'ta DTÖ üyelerine iletildiği belirtilen açıklamada, Kanada'nın, tarifelerin, ABD'nin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğunu savunduğu aktarıldı.
BU KANADI'NIN İKİNCİ ŞİKAYETİ
Kanada, 5 Mart'ta da ABD yönetiminin ülkeden ithal edilen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi 12 Mart'ta yürürlüğe girmişti.
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