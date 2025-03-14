Haberler



Ekonomi



Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerini DTÖ'ye şikayet etti

Kanada, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerini DTÖ'ye şikayet etti Kanada, ABD yönetimini çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne bildirdi.