Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapana ceza yağacak Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyatla ve stokçulukla mücadelesinde yeni bir uygulama daha devreye giriyor.

AA

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk; haksız kazanca, fiyat artışına ve piyasadaki rekabetin bozulmasına neden oluyor.

Fahiş fiyat artışının etkin denetlenmesi ve tespit edildiğinde uygulanacak cezaların caydırıcı oranda artırılması gündemdeydi.

Bu kapsamda marketlerde satılan ürünlerin ambalajları üzerine tavsiye fiyatlarının yazılması da gündemdeydi.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını kapsayan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulduğu bildirildi.

Kanun teklifi Meclis'te

İlgili kanun teklifi, bu aşamada Meclis'te değerlendirilecek.

Fahiş fiyatlarla ilgili taslaktaki son rötuşlar

Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele amacıyla Türk Ticaret Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretinden dönüş yolunda uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Gerekli tedbirler için ilgili bakanlıklarımız şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Kısa süre içinde somut birtakım adımlarla enflasyonu da artıran bu fahiş fiyatlara karşı mücadelemiz kesinlikle gerçekleşecektir. Ambalajların üzerine fiyatlarının yazılması konusu da düşünülebilir. Burada taviz veremeyiz, üzerine gideceğiz. Milletimizin fahiş fiyat yükünün altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu kim yaparsa yapsın bedelini fazlasıyla ödeyecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)