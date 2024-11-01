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Ons altın, bu hafta 2 bin 790 dolarla rekor kırdıktan sonra bugün 2 bin 744 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise 3 bin 71 lirayı gördükten sonra bugün 3 bin 30 lirada.

Altın fiyatlarının yükselişinin ardındaki nedenleri ve piyasanın beklentilerini almak üzere görüşlerine başvurduğumuz İstanbul Kapalıçarşı'da faliyet gönderen Altın Piyasaları Uzmanı Can Tangülü, altın piyasasının içinde bulunduğun durumu ve anlattı.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR YIL ALTIN ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Can Tangülü, Ensonhaber'e verdiği özel röportajda altın fiyatlarının önümüzdeki bir yıl boyunca artışına devam etmesinin beklendiğini dile getirerek, sorularımızı şöyle yanıtladı:

ALTIN FİYATLARI NEDEN ARTIYOR?

Altın fiyatları jeopolitik riskler, ABD seçimleri nedeniyle son bir yıl içinde yüzde 50 arttı. Türkiye'de altın dünyadakinden kiloda 3 bin-3 bin 500 dolar daha pahalı. Bu da bizi etkiliyor. Özellikle Balkan ülkelerinden gelen turistlere, uluslararası piyasalara daha önceden olduğu gibi ürün satamıyoruz. İmalatçıların şu an sıkıntı çektiğini duyuyoruz. Geçmişte biz İtalya ile lider durumda iken şu an çok gerilere düştük. İmalat sektöründe geriye giriyoruz. İhracatlarımız düşüyor. Bunlar tamamen altının farkından oluşuyor. Ve tabii uluslararası piyasada da altının fiyatı arttıkça bu bizi dünya piyasasında pahalı yapıyor. Türk Lirası bazında da altın fiyatları çok yükseldi.

ALTIN FİYATLARI NEREYE KADAR ÇIKACAK?

Piyasada gram altının yıl sonunda altının 3 bin 400, 3 bin 500 liraya çıkacağı, ons bazında da yılbaşında 3 bin dolar civarı ve önümüzdeki yıl 3 bin 800-4 bin dolarlardan bahsediliyor. Yani altın, yatırımcısını bir yıl boyunca sevindirecek.

ALTIN FİYATLARI ARTTIKÇA TÜKETİCİ TALEBİ DÜŞÜYOR MU?

Altına talep genel anlamda düştü. Yabancı müşterilerimiz de altın almıyor. Pahalı geliyor, satamıyoruz. Altın fiyatı artıkça yurt içinde ve dışından talep geriledi.

DAHA ÖNCE BÖYLE DÖNEMLER YAŞANDI MI?

Bu dönemlerle daha önce bu altın farkıyla karşılaşmadık. Son 2-3 yıldır karşılaşıyoruz. Çırak olduğum 1979'da Bülent Ecevit zamanında bir kriz yaşanmıştı, dükkanlar 45 gün kapalı kalmıştı. Önemli olan krizi yönetmek. Aklıselim düşünmek lazım. Kuyum sektörü büyük bir sektör. 15 gün atölye ve mağazalar kapandığında önemli işsizlik yaşanabilir.

JEOPOLİTİK RİSKLER AZALINCA SEYİR DEĞİŞİR Mİ?