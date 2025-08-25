Abone ol: Google News

Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 73,5 oldu

İmalat sanayinde kapasite kullanımı ekonomide önemli bir veri olarak takip ediliyor. Ağustos 2005'te kapasite kullanım oranı, 0,7 puan azaldı.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 10:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ağustosta, geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 oldu.

