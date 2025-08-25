Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 73,5 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin İmalat Sanayi kapasite kullanım oranı (KKO) verilerini açıkladı.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ağustosta, geçen aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 73,5'e geriledi.
Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.832 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 73,6 oldu.
